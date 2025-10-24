Бойцы ВС РФ неожиданно для ВСУ начали бои на Карантинном острове: идет наступление

Российские войска начали бои за Карантинный остров в Херсонской области. Неожиданное наступление армии застало ВСУ врасплох. Об этом оповестил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в диалоге с РИА Новости.
Он уведомил о начале боев за микрорайон Херсона «Корабел». Контроль над Карантинным островом позволит ВС РФ начать наступление в западной части населенного пункта.
«Карантинный остров у нас чаще называют просто Остров, так как это единственный из крупных островов, находящихся на территории Херсона», — уточнил Владимир Сальдо.
Российские бойцы нанесли удары по ключевым объектам энергетической инфраструктуры, которая используется для нужд украинского оборонно-промышленного комплекса. Они применили оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракеты и артиллерию.