Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС РФ неожиданно для ВСУ начали бои на Карантинном острове: идет наступление

Губернатор Сальдо рассказал, как бои на Карантинном острове застали ВСУ врасплох.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска начали бои за Карантинный остров в Херсонской области. Неожиданное наступление армии застало ВСУ врасплох. Об этом оповестил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в диалоге с РИА Новости.

Он уведомил о начале боев за микрорайон Херсона «Корабел». Контроль над Карантинным островом позволит ВС РФ начать наступление в западной части населенного пункта.

«Карантинный остров у нас чаще называют просто Остров, так как это единственный из крупных островов, находящихся на территории Херсона», — уточнил Владимир Сальдо.

Российские бойцы нанесли удары по ключевым объектам энергетической инфраструктуры, которая используется для нужд украинского оборонно-промышленного комплекса. Они применили оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракеты и артиллерию.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше