Губернатор Богомаз рассказал о ситуации в приграничье Брянской области: о мерах безопасности

В приграничье Брянской области ежедневно сбивают дроны и ракеты ВСУ. На сегодняшний день, ситуация неспокойная. Границу укрепили, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в беседе с РИА Новости.
Он сообщил, что все ответственные силовые структуры работают в приграничье как «единое целое». По словам губернатора, ситуацию держат под строгим контролем.
«У нас стоят наши военные, погрануправление, добровольческая бригада БАРС на страже. Укреплена граница», — поделился Александр Богомаз.
Ночью 23 октября в результате удара по Брянской области погибла женщина. FPV-дрон попал в движущийся автомобиль. Александр Богомаз назвал удар ВСУ целенаправленным. Это очередная террористическая атака Киева в отношении мирных жителей, добавил он.