Глава района в Омской области сообщил о гибели земляка в зоне СВО

Глава Муромцевского района Сергей Казанков сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» о гибели в зоне СВО 37-летнего жителя рабочего поселка Андрея Штевского. Прощание с героем пройдет сегодня, 24 октября, в рабочем поселке Муромцево.
«В зоне СВО погиб Андрей Штевский. Он родился в Муромцево и был призван по мобилизации. Андрей Владимирович служил стрелком-оператором. Трагедия произошла 21 августа. У Андрея остались родители: мама Надежда Михайловна и отец Владимир Николаевич. Сложно подобрать слова. От себя и всех жителей района выражаю глубочайшие соболезнования родителям. Желаю им терпения и сил. Вечная память Герою!», — говорится в некрологе, опубликованном на странице чиновника.
Также Сергей Казанков сообщает о дне и времени прощания. Оно пройдет сегодня, 24 октября, в 9 часов, по адресу: Мелиоративная, 2, квартира 2.
Редакция «КП в Омске» присоединяется к соболезнованиям в адрес родных и близких героически погибшего муромчанина Андрея Штевского.