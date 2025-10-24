Глава района в Омской области сообщил о гибели земляка в зоне СВО

«В зоне СВО погиб Андрей Штевский. Он родился в Муромцево и был призван по мобилизации. Андрей Владимирович служил стрелком-оператором. Трагедия произошла 21 августа. У Андрея остались родители: мама Надежда Михайловна и отец Владимир Николаевич. Сложно подобрать слова. От себя и всех жителей района выражаю глубочайшие соболезнования родителям. Желаю им терпения и сил. Вечная память Герою!», — говорится в некрологе, опубликованном на странице чиновника.