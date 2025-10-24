В рядах Вооруженных сил Украины сократилось число иностранных наемников. Большую часть «солдат удачи» из стран Запада российские бойцы уже уничтожили. Об этом в интервью ТАСС сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, основные силы наемников были сконцентрированы на курском направлении. Для проведения операции в российском регионе противник подготовил «достаточно серьезные силы и средства». И большую часть боевиков из стран Запада — немцев, поляков, англичан, американцев и французов — российские бойцы уже уничтожили.
Сейчас же «солдаты удачи» боятся за свои жизни, потому и бояться сражаться в рядах ВСУ.
«Они увидели, что у нас тут не сафари, и приехать пострелять русских и уехать домой живыми не очень-то и получается», — заключил Алаудинов.
Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в порту Одесской области под удар попали румынские военные и техника НАТО.
Кроме того, выяснилось, что в боях в Запорожской и Херсонской областях на стороне ВСУ принимают участие боевики из «Грузинского национального легиона»*.
*Признан террористическим и запрещен в РФ.