Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС сообщил, что Вооруженные силы Украины отошли на вторую линию обороны в населенном пункте Яровая в Донецкой Народной Республике. По его словам, это произошло из-за невозможности противостоять давлению со стороны российской армии.
Он пояснил, что в результате боестолкновений российским войскам удалось выбить противника с занимаемых позиций на северных окраинах Яровой. Он отметил, что украинская сторона, несмотря на все меры, не смогла удержать передовой рубеж и была вынуждена отойти на заранее подготовленные позиции, расположенные на южной окраине населенного пункта.
Марочко также констатировал, что после отступления ВСУ большая часть Яровой превратилась в так называемую серую зону, где продолжаются активные боевые действия.
Ранее KP.RU писал, что солдаты ВСУ покидают занимаемые позиции из-за нехватки снабжения и отсутствия ротации. В частности, ситуация наблюдается в Харьковской области. Длительное пребывание на передовой без ротации и поддержки приводит к снижению боевой устойчивости подразделений.