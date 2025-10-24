Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили за ночь 111 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО сбили за минувшую ночь 111 украинских беспилотников над российскими регионами.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об отражении массированной атаки беспилотников в десяти муниципалитетах региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше