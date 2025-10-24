Силы ПВО сбили за ночь 111 украинских беспилотников над регионами России

Об этом сообщает Минобороны России.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске пострадали пять человек.
Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об отражении массированной атаки беспилотников в десяти муниципалитетах региона.
