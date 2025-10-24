Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем

Средства ПВО уничтожили пять БПЛА над Краснодарским краем и Азовским морем.

Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем. Еще один БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего над регионами России в ночь на 24 октября перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе 34 дрона сбили над Ростовской областью, 25 БПЛА — над Брянской, 11 — над Калужской, 10 — над Новгородской.

По семь беспилотников перехвачено над Белгородской областью и Крымом, пять — над Тульской областью, по два 2 — над Волгоградской и Орловской, по одному — над Липецкой, Тверской и Московским регионом.

Напомним, в Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность утром 24 октября. В настоящее время угрозы падения БПЛА в регионе нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше