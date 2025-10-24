Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем. Еще один БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего над регионами России в ночь на 24 октября перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе 34 дрона сбили над Ростовской областью, 25 БПЛА — над Брянской, 11 — над Калужской, 10 — над Новгородской.
По семь беспилотников перехвачено над Белгородской областью и Крымом, пять — над Тульской областью, по два 2 — над Волгоградской и Орловской, по одному — над Липецкой, Тверской и Московским регионом.
Напомним, в Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность утром 24 октября. В настоящее время угрозы падения БПЛА в регионе нет.