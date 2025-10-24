Российский губернатор сообщил о 21 пострадавшем при атаках ВСУ: врачи делают всё, чтобы спасти их жизни

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по региону с помощью дронов. По его словам, пострадал 21 мирный житель, также среди раненных есть три ребенка. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом Гладков рассказал у себя в Telegram-канале.
«Тяжёлый вчера выдался день для Белгородской области. 21 мирный житель был ранен в результате атак со стороны ВСУ, в том числе трое детей», — резюмировал он.
Гладков отметил, что врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавших. Также губернатор не исключил, что некоторых пострадавших придется транспортировать в Москву.
Ранее KP.RU сообщил, что за ночь на 24 октября ВСУ атаковали регионы России 111 беспилотниками. В числе регионов, пострадавших от налета вражеских беспилотников, есть Белгородская область.
Также сообщалось, что украинский беспилотник залетел в квартиру жилого дома в подмосковном Красногорске. Пострадали пять человек, среди них один ребенок.