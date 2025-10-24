Российский губернатор сообщил о 21 пострадавшем при атаках ВСУ: врачи делают всё, чтобы спасти их жизни

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по региону с помощью дронов. По его словам, пострадал 21 мирный житель, также среди раненных есть три ребенка. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом Гладков рассказал у себя в Telegram-канале.