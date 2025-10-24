Ричмонд
На Кубани в результате атаки БПЛА повреждены дачи

Пострадавших среди людей нет.

Восемь дач получили повреждения в Абинском районе в результате атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 24 октября. Обломки сбитых беспилотников упали на территории СНТ «Ягодка» в Абинске.

По информации оперштаба Краснодарского края, в двух домах пробитых крыши, еще в четырех — разбиты стекла. Также незначительные повреждения получили ворота и заборы. Из людей никто не пострадал, подчеркнули чиновники.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее «Югополис» сообщал, что в течение ночи, по официальной информации Минобороны РФ, над Краснодарским краем сбили четыре беспилотника. А соседняя Ростовская область отбила массированную атаку из 34 БПЛА. В результате часть Новошахтинска осталась без света. Местами произошли пожары, подробности о которых власти не приводят.

