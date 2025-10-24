Ричмонд
В небе над Волгоградской областью 24 октября уничтожили 2 БПЛА

Всего минувшей ночью силы ПВО в России перехватили 111 беспилотников.

Источник: Billy Huynh/CC0

Как сообщили в Минобороны РФ, в пятницу в небе над Волгоградской областью уничтожили 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Отметим, что 24 октября БПЛА атаковали и другие регионы России.

Минувшей ночью в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сейчас они сняты. Утром в пятницу в воздушной гавани задерживаются несколько авиарейсов.

