В небе над Волгоградской областью 24 октября уничтожили 2 БПЛА

Как сообщили в Минобороны РФ, в пятницу в небе над Волгоградской областью уничтожили 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Отметим, что 24 октября БПЛА атаковали и другие регионы России.
Минувшей ночью в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сейчас они сняты. Утром в пятницу в воздушной гавани задерживаются несколько авиарейсов.
