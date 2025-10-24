Ричмонд
Над восемью районами Ростовской области сбили БПЛА

Силы ПВО отразили воздушную атаку над десятью муниципалитетами Ростовской области.

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в двух городах и восьми районах Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что беспилотные летательные аппараты были уничтожены над Таганрогом, Новошахтинском, а также в Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах.

По предварительным данным, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Падение обломков дронов привело к нескольким возгораниям, но все они были оперативно ликвидированы дежурно-спасательными подразделениями.

