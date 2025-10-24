С 2022 года у Северодонецка нашли тела 405 гражданских, погибших от ударов ВСУ

Напомним, в ходе конфликта в Донбассе только с 2014-го по 2023 годы погибли более 9 тысяч мирных жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщало представительство ДНР в СЦКК. 233 из погибших — дети, уточнили в ведомстве. Кроме того, ранения из-за обстрелов со стороны украинских военных получили 13 540 гражданских, из них 842 ребенка.