План «Ковер» ввели в волгоградском аэропорту 24 октября

Такая вынужденная пауза не могла не сказаться на расписании. В результате были задержаны два утренних рейса, направляющихся из Волгограда в Сочи. Также с опозданием смог вылететь борт в Москву. Пассажирам из Калининграда и Москвы пришлось дольше обычного ждать посадки в Волгоградской области.