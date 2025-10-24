Ричмонд
План «Ковер» ввели в волгоградском аэропорту 24 октября

24 октября воздушная гавань не работала пять часов.

Источник: Комсомольская правда

24 октября в Волгограде на пять часов воздушная гавань полностью остановила свою работу, не принимая и не отправляя самолеты. Причиной стал введенный план «Ковер» — специальный режим, который, как правило, применяется для обеспечения безопасности полетов.

По данным Росавиации, ограничения действовали с 01:46 до 06:12 по московскому времени. В течение этого периода ни один самолет не мог ни приземлиться, ни взлететь с волгоградской полосы.

Такая вынужденная пауза не могла не сказаться на расписании. В результате были задержаны два утренних рейса, направляющихся из Волгограда в Сочи. Также с опозданием смог вылететь борт в Москву. Пассажирам из Калининграда и Москвы пришлось дольше обычного ждать посадки в Волгоградской области.

К утру работа аэропорта была полностью восстановлена, и воздушное сообщение вернулось в обычный режим.