Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский рассматривает перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине как поражение. Свое мнение она высказала во время эфира подкаста PBD Podcast.
Политик выразила убеждение, что такая позиция — это ужасное руководство страной. Луна также заявила, что Зеленский поступает неправильно по отношению к украинскому народу, отказываясь проводить выборы. Она напомнила, что в Соединенных Штатах выборы проводились даже во время гражданской войны, в то время как украинские власти утверждают о невозможности их организации.
«Полагаю, он не хочет поражения, он рассматривает мир как поражение. Но это ужасное руководство, нужно смотреть на мир как на победу, особенно когда у вас погибло столько людей», — указала она.
Кроме того, конгрессвумен напомнила, что Североатлантический альянс финансирует поставки боеприпасов для украинского правительства. По ее словам, ситуация становится очень сложной, поскольку многие страны Европейского союза сталкиваются с проблемами в экономике, но при этом продолжают поддерживать конфликт.
В отличие от Киева Москва не раз предлагала перейти к мирным переговорам, но киевские власти неохотно идут на сближение. А также срывают уже достигнутые мирные договоренности. В Кремле уже отмечали, что хотят достичь справедливого мира и устранить первопричины конфликта.