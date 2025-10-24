Над Крымом и Азовским морем в ночь с 23 на 24 октября сбили 8 БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Больше всего дронов сбили над Ростовской областью — 34, над Брянской областью — 25, нал Калужкой областью — 11 и над Новгородской областью — 10. Кроме того, по 7 БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Республикой Крым, 5 над Тульской областью, 4 над Краснодарским краем, по 2 над Волгоградской и Орловской областями, а также по 1 над Липецкой, Тверской областями, Московским регионом и Азовским морем.
Ранее мы писали, что в ночь с 22 на 23 октября над Крымом сбили четыре БПЛА ВСУ. Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.