Над Крымом и Азовским морем в ночь с 23 на 24 октября сбили 8 БПЛА ВСУ

Больше всего дронов сбили над Ростовской областью — 34, над Брянской областью — 25, нал Калужкой областью — 11 и над Новгородской областью — 10. Кроме того, по 7 БПЛА уничтожили над Белгородской областью и Республикой Крым, 5 над Тульской областью, 4 над Краснодарским краем, по 2 над Волгоградской и Орловской областями, а также по 1 над Липецкой, Тверской областями, Московским регионом и Азовским морем.