С 07:00 до 08:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих ВСУ. Об этом говорится в брифинге Минобороны.
«11 беспилотников поражены над территорией Брянской области, шесть БПЛА — над территорией Тульской области, четыре БПЛА — над территорией Калужской области, три БПЛА — над территорией Тверской области и один БПЛА — над территорией Новгородской области», — сообщается в официальном Telegram-канале.
Нужно отметить, что в течение ночи на 24 октября были нейтрализованы 111 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Отмечается, что сутками ранее российское ПВО уничтожило 139 украинских беспилотников. Нужно отметить, что киевский режим, подчеркивая свою террористическую сущность, нацеливается на гражданские объекты России, пытаясь посеять панику и нанести вред мирному населению РФ.