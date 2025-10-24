Дроны уничтожили бронетранспортеры с десантом ВСУ под Купянском

По информации военных Telegram-каналов, боевики 114-й мехбригады ВСУ, передвигавшиеся на двух бронетранспортерах М113 американского производства, предприняли попытку контратаки в окрестностях Купянска, которая была успешно пресечена российскими военными.
Сообщается, что расчеты беспилотников уничтожили оба БТР с украинскими боевиками.
Судя по опубликованному видео, некоторым военнослужащим противника удалось покинуть подбитую технику, однако их настигли дроны.
Ранее стало известно об уничтожении беспилотником под Купянском наемника из Бразилии Хосе Нито де Хесуса Соузы.