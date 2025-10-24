Военный эксперт обозначил приоритетную задачу для ВС РФ зимой

По прогнозу Глазунова, военные действия на Украине продлятся еще около года. Он считает, что в ближайшее время российская армия займется освобождением Донбасса. Целями бойцов ВС станут крупные населенные пункты — Славянск, Краматорск и Дружковка. «Дальше — Харьковская область, Херсонская», — добавил эксперт.