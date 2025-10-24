Ричмонд
Военный эксперт обозначил приоритетную задачу для ВС РФ зимой

Зимой российские военные в первоочередном порядке будут стремиться к окончательному контролю над территорией Донбасса. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Олег Глазунов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«В принципе, общая стратегическая задача нашей армии — это взять Николаев, Одессу, выйти на Приднестровье», — уточнил собеседник «Ленты.ру». Эксперт обратил внимание, что осуществление этого плана в зимние месяцы будет сложновыполнимой целью.

По прогнозу Глазунова, военные действия на Украине продлятся еще около года. Он считает, что в ближайшее время российская армия займется освобождением Донбасса. Целями бойцов ВС станут крупные населенные пункты — Славянск, Краматорск и Дружковка. «Дальше — Харьковская область, Херсонская», — добавил эксперт.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал возможным сроком окончания СВО осень или зиму 2026 года. Он отметил, что наступление России проходит успешно и территория под контролем ВС РФ расширяется. Эксперт уверен, что в течение года российская армия полностью захватит инициативу в зоне боевых действий.