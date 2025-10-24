Минобороны рассказало об ответах ВС России на атаки ВСУ

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 18 по 24 октября т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места сборки, производства, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников», — говорится в сводке военного ведомства.