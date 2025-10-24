Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Восток»

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российская группировка войск «Восток» за неделю освободила населенные пункты Полтавка, Павловка Запорожской области и Першотравневое Днепропетровской области и уничтожила свыше 2365 бойцов ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” освободили населенные пункты Полтавка, Павловка Запорожской области и Першотравневое Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сообщении.

Потери противника на данном направлении составили свыше 2365 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада материальных средств, отметили в военном ведомстве РФ.