Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Восток»

Потери противника на данном направлении составили свыше 2365 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада материальных средств, отметили в военном ведомстве РФ.