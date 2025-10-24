Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада»

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Запад» уничтожили за неделю свыше 1610 военных Украины, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” нанесли поражение формированиям семи механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял свыше 1610-ти военнослужащих, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.