Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” нанесли поражение формированиям семи механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял свыше 1610-ти военнослужащих, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.