ВСУ за неделю потеряли до 1485 военных в зоне действия «Южной» группировки

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 1485 военнослужащих, шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии, а также восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств.