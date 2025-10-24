ВСУ за неделю потеряли до 1485 военных в зоне действия «Южной» группировки

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 1485 военнослужащих, шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии, а также восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств.