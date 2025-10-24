Ричмонд
Российские войска за сутки заняли четыре населенных пункта

Российские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях.

Источник: РИА "Новости"

За последние сутки российские подразделения заняли населенные пункты Бологовка (Харьковская область), Першотравневое (Днепропетровская область) Проминь и Дроновка (ДНР).

Бологовка была занята подразделениями группировки «Север». Этот населенный пункт находится к северу от села Двуречанское, которое относится к Купянскому району. Таким образом, российские войска заняли все населенные пункты в приграничной зоне с Валуйским муниципальным округом Белгородской области от Мелового на западе до Терн на востоке.

Першотравневое — населенный пункт на границе Днепропетровской и Запорожской областей, занятый подразделениям группировки «Восток». В этом районе за неделю российские подразделения во многих местах вышли на восточный берег реки Янчур, а в районе Полтавки и Першотравневого и на западный берег.

Проминь — небольшой населенный пункт к югу от Мирнограда (Димитрова). Ранее в военном ведомстве сообщали о занятии в этом районе Московского и Балагана и начале боев в городской застройке Мирнограда.

Утром командующий группировкой «Юг» Александр Санчик доложил министру обороны Андрею Белоусову о занятии села Дроновка, которое находится на южном берегу реки Северский Донец к северу от города Северск в ДНР.

