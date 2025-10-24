Российские войска за сутки заняли четыре населенных пункта

Бологовка была занята подразделениями группировки «Север». Этот населенный пункт находится к северу от села Двуречанское, которое относится к Купянскому району. Таким образом, российские войска заняли все населенные пункты в приграничной зоне с Валуйским муниципальным округом Белгородской области от Мелового на западе до Терн на востоке.