На видео от Минобороны РФ показано, как Вооруженные силы Российской Федерации наносят точные удары по позициям ВСУ, поражая технику и живую силу противника. Также на кадрах показана боевая работа российских беспилотников, которые поражают врага. В конце видео показаны военнослужащие РФ, которые держат российский триколор.
Минобороны показало видео с российскими военными в Першотравневом
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с российскими военными, развернувшими российские флаги в освобожденном Першотравневом Днепропетровской области.