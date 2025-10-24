Минобороны показало видео с российскими военными в Першотравневом

На видео от Минобороны РФ показано, как Вооруженные силы Российской Федерации наносят точные удары по позициям ВСУ, поражая технику и живую силу противника. Также на кадрах показана боевая работа российских беспилотников, которые поражают врага. В конце видео показаны военнослужащие РФ, которые держат российский триколор.