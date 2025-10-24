ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов
С 18 по 24 октября ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов.
Среди пораженных целей:
Армия России освободила 10 населенных пунктов
За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Бологоловка в Харьковской области;
- Чунишино, Ленино, Проминь, Плещеевка и Дроновка в ДНР;
- Ивановка и Першотравневое в Днепропетровской области;
- Полтавка, Павловка Запорожской области.
«Север» наступает в Харьковской области
В Сумской области «Северная» группировка за неделю нанесла поражение 10 бригадам, двум штурмовым полкам, центру сил спецопераций ГУР и пограничному отряду погранслужбы Украины. На Харьковском направлении бойцы «Севера» атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1375 боевиков. Также ВСУ лишились восьми боевых бронированных машин, 82 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, пусковой установки РСЗО HIMARS, пяти станций РЭБ, 33 складов боеприпасов и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1610 человек
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 14 бригадам и батальону беспилотных систем ВСУ.
Противник потерял более 1610 бойцов, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» продавили линию обороны противника
Бойцы «Южной» группировки за неделю нанесли удары 12 украинским бригадам.
В зоне действия «Юга» ВСУ потеряли порядка 1485 бойцов, шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 59 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств.
«Центр» наступает в ДНР и Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 18 украинским бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.
«Противник потерял более 3610 военнослужащих, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» атакует ВСУ в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки войск атаковали пять бригад и три штурмовых полка ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе превысили 2 365 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась танка, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии, восьми станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, двух складов материальных средств.
Группировка «Днепр» перешла на новые рубежи
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар восьми бригадам.
ВСУ потеряли порядка 490 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, 92 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 14 станций РЭБ, 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Итоги работы сил ПВО за неделю
Средства противовоздушной обороны сбили:
- самолет Су-27;
- четыре крылатые ракеты;
- 18 управляемых авиационных бомб;
- 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 1441 БПЛА самолетного типа.