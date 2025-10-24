Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 18 — 24 октября 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 18 по 24 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов

С 18 по 24 октября ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины;
  • объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ;
  • места сборки, производства, хранения и запуска БПЛА большой дальности;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия России освободила 10 населенных пунктов

За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Бологоловка в Харьковской области;
  • Чунишино, Ленино, Проминь, Плещеевка и Дроновка в ДНР;
  • Ивановка и Першотравневое в Днепропетровской области;
  • Полтавка, Павловка Запорожской области.

«Север» наступает в Харьковской области

В Сумской области «Северная» группировка за неделю нанесла поражение 10 бригадам, двум штурмовым полкам, центру сил спецопераций ГУР и пограничному отряду погранслужбы Украины. На Харьковском направлении бойцы «Севера» атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1375 боевиков. Также ВСУ лишились восьми боевых бронированных машин, 82 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, пусковой установки РСЗО HIMARS, пяти станций РЭБ, 33 складов боеприпасов и материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1610 человек

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 14 бригадам и батальону беспилотных систем ВСУ.

Противник потерял более 1610 бойцов, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Юга» продавили линию обороны противника

Бойцы «Южной» группировки за неделю нанесли удары 12 украинским бригадам.

В зоне действия «Юга» ВСУ потеряли порядка 1485 бойцов, шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 59 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств.

«Центр» наступает в ДНР и Днепропетровской области

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 18 украинским бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.

«Противник потерял более 3610 военнослужащих, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» атакует ВСУ в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки войск атаковали пять бригад и три штурмовых полка ВСУ.

Потери ВСУ в живой силе превысили 2 365 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась танка, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии, восьми станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, двух складов материальных средств.

Группировка «Днепр» перешла на новые рубежи

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар восьми бригадам.

ВСУ потеряли порядка 490 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, 92 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 14 станций РЭБ, 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Итоги работы сил ПВО за неделю

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • самолет Су-27;
  • четыре крылатые ракеты;
  • 18 управляемых авиационных бомб;
  • 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 1441 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше