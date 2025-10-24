The Economist: западные БПЛА оказались неэффективны на украинском поле боя

По данным экспертов, БПЛА американского производства Switchblade, ранее являвшиеся «незаменимым оружием» в ходе боевых действий в Ираке и Афганистане, сейчас не справляются с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. «Когда мы их использовали, они давали сбои в условиях помех», — приводит журнал слова разработчика дронов.
Как отмечает The Economist, попытки западных компаний продемонстрировать свои БПЛА на украинском поле боя, которое стало «лучшим в мире испытательным полигоном», провалились. При этом эксперт выразил мнение, что в настоящее время Киев использует технологии, которые только на 20−30% являются западными.
В то время как американские и европейские компании производят дроны стоимостью в сотни тысяч долларов, Украине «не имеет смысла отправлять их в бой» при наличии собственных эквивалентов с более коротким сроком службы, но со значительно меньшими затратами, пишет журнал.