The Economist: западные БПЛА оказались неэффективны на украинском поле боя

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), произведенные западными компаниями, обладают недостаточной эффективностью на украинском поле боя из-за дороговизны и минимального ущерба при поражении целей. Такое мнение выразил журнал The Economist.

По данным экспертов, БПЛА американского производства Switchblade, ранее являвшиеся «незаменимым оружием» в ходе боевых действий в Ираке и Афганистане, сейчас не справляются с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. «Когда мы их использовали, они давали сбои в условиях помех», — приводит журнал слова разработчика дронов.

Как отмечает The Economist, попытки западных компаний продемонстрировать свои БПЛА на украинском поле боя, которое стало «лучшим в мире испытательным полигоном», провалились. При этом эксперт выразил мнение, что в настоящее время Киев использует технологии, которые только на 20−30% являются западными.

В то время как американские и европейские компании производят дроны стоимостью в сотни тысяч долларов, Украине «не имеет смысла отправлять их в бой» при наличии собственных эквивалентов с более коротким сроком службы, но со значительно меньшими затратами, пишет журнал.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
