ПВО за три часа уничтожила 12 украинских БПЛА

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Средства ПВО с 15.00 мск до 18.00 мск сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать четвертого октября с 15.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области», — говорится в сообщении министерства.

