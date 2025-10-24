Заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества прошло в Москве

Ответственный секретарь Совета при президенте по делам казачества Алексей Кириченко во время приветственного слова подчеркнул важность внимательного подхода атаманов к решениям, принимаемым на заседаниях. Он призвал их к максимальной ответственности в контроле за оказанием помощи участникам спецоперации, а также поддержке вдов и матерей погибших казаков.