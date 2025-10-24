Заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества прошло в Москве

Заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества состоялось в здании администрации президента России в Москве. Сообщается на сайте организации.
Основными темами встречи были вопросы укрепления порядка в казачьих обществах, контроль за решениями атамана Всероссийского казачьего общества, а также поддержка казаков, участвующих в СВО, и их семей.
Ответственный секретарь Совета при президенте по делам казачества Алексей Кириченко во время приветственного слова подчеркнул важность внимательного подхода атаманов к решениям, принимаемым на заседаниях. Он призвал их к максимальной ответственности в контроле за оказанием помощи участникам спецоперации, а также поддержке вдов и матерей погибших казаков.
Кроме того, Кириченко отметил организацию поступления казаков в мобилизационный людской резерв ВС РФ и на военную службу в соединения и воинские части.
Ранее войсковой атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов заявил о своем решении принять участие в специальной военной операции.