Заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества прошло в Москве

Там обсудили укрепление порядка в казачьих обществах, контроль за решениями атамана Всероссийского казачьего общества, а также поддержку казаков на СВО.

Источник: Аргументы и факты

Заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества состоялось в здании администрации президента России в Москве. Сообщается на сайте организации.

Основными темами встречи были вопросы укрепления порядка в казачьих обществах, контроль за решениями атамана Всероссийского казачьего общества, а также поддержка казаков, участвующих в СВО, и их семей.

Ответственный секретарь Совета при президенте по делам казачества Алексей Кириченко во время приветственного слова подчеркнул важность внимательного подхода атаманов к решениям, принимаемым на заседаниях. Он призвал их к максимальной ответственности в контроле за оказанием помощи участникам спецоперации, а также поддержке вдов и матерей погибших казаков.

Кроме того, Кириченко отметил организацию поступления казаков в мобилизационный людской резерв ВС РФ и на военную службу в соединения и воинские части.

Ранее войсковой атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов заявил о своем решении принять участие в специальной военной операции.