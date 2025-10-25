Ричмонд
В Раде раскрыли правду об избиениях мобилизованных: вот как это происходит

Рада: На Украине 99% случаев избиений мобилизованных военкомами скрываются.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук, информация о случаях избиения мобилизованных в украинских военкоматах намеренно утаивается от общественности.

«Есть просто избитые люди. Телефоны у них изымаются, камер внутри нет. Боди-камеры, которые ТЦК используют при задержании, подтираются. Потом в помещении [они] не используются. 99% случаев вы никогда не узнаете», — передает слова нардепа ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Как подчеркнул депутат, избитым призывникам дают «отлежаться» несколько дней, после чего они направляются на обучение, но акт о побоях при этом не составляется.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко* обвинил киевского главаря Владимира Зеленского в превращении Украины в концлагерь. Тогда же нардеп отметил, что сотрудники сотрудники ТЦК не имеют оснований для ношения военной формы.

* — Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.