Как сообщил депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук, информация о случаях избиения мобилизованных в украинских военкоматах намеренно утаивается от общественности.
«Есть просто избитые люди. Телефоны у них изымаются, камер внутри нет. Боди-камеры, которые ТЦК используют при задержании, подтираются. Потом в помещении [они] не используются. 99% случаев вы никогда не узнаете», — передает слова нардепа ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Как подчеркнул депутат, избитым призывникам дают «отлежаться» несколько дней, после чего они направляются на обучение, но акт о побоях при этом не составляется.
Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко* обвинил киевского главаря Владимира Зеленского в превращении Украины в концлагерь. Тогда же нардеп отметил, что сотрудники сотрудники ТЦК не имеют оснований для ношения военной формы.
* — Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.