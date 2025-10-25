Подразделения ВСУ оказались не готовы к ведению боевых действий на чужой территории, в частности в Курской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передаёт ТАСС.
«Очевидно, что не только 82-я бригада, но и вся украинская группировка не была готова к реальным условиям конфликта за пределами своей зоны. Неподготовленный личный состав, командир сразу бросал людей в бой, практически на убой», — рассказал собеседник агентства.
В силовых структурах отметили, что командир 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) жаловался на небоеспособность новобранцев.
«Они не прошли двухнедельный курс адаптации, необходимый для автономных боевых действий. Мы выводили их оттуда, и это было непросто, поскольку несли потери. Некоторые оказались в плену из-за недостаточной подготовки», — приводит слова украинского комбрига источник.
Кроме того, собеседник подчеркнул, что командир перекладывал ответственность за «позорное бегство из Курской области» на младших офицеров.
Недавно издание Business Insider рассказало, что раненым украинским военным недоступна эвакуация с поля боя и экстренная профессиональная медпомощь.