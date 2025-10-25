Украинские военкомы мобилизовали священника прямо на улице, облаченным в церковную рясу. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик в интервью РИА Новости.
«Его (священника — ред.) на улице забрали — был в подряснике с иерейским крестом, забрали в территориальный центр комплектования», — отметил Хвостик.
Он также отметил, что в тот момент находился в машине ТЦК и стал свидетелем этой насильственной мобилизации.
«Как это можно назвать? Это уже богохульство и кощунство. Трогать человека, который носит крест и служит Богу — независимо от его конфессии — это крайне цинично», — подчеркнул военнопленный.
Сам Дмитрий Хвостик ранее рассказал корреспонденту РИА Новости, что был старостой церкви Петра и Павла Московского Патриархата в Черниговской области. В момент мобилизации он собирался пойти на службу, однако к его дому подъехали представители ТЦК и сразу забрали его в военкомат.
В Сети все больше распространяется видео с насильственной мобилизацией украинцев. На Западе, комментируя кадры жестокости сотрудников ТЦК, заметили, что для жителей Украины мобилизация не гражданский долг, а скорее смертный приговор.