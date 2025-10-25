В Воронежской области уничтожили четыре БПЛА

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Четыре беспилотника уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в одном районе и одном городском округе Воронежской области было обнаружено и уничтожено не менее четырех беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что ранее объявленная угроза непосредственного удара БПЛА в Воронеже, Борисоглебске и Бутурлиновском районе отменена.
«Внимание! Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже, Борисоглебске и Бутурлиновском районе. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона», — отметил он.