ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в разных районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал», — написал он в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что из-за падения фрагментов БПЛА загорелась трава на окраине Донецка, пожар был потушен.
