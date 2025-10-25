Ричмонд
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в шести районах Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в разных районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал», — написал он в Telegram-канале.

Слюсарь отметил, что из-за падения фрагментов БПЛА загорелась трава на окраине Донецка, пожар был потушен.

