В Харьковской области уничтожили крупное скопление боевиков ВСУ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Крупное скопление военнослужащих 22-й бригады ВСУ уничтожено в районе населенного пункта Светличное в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«В лесном массиве возле Светличного Харьковской области ударом РСЗО уничтожено крупное скопление личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Противник потерял до взвода живой силы убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники.

На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении. Он отметил, что создание зоны безопасности идет по плану, а освобождение Волчанска — дело времени. Группировка «Запад» забрала почти две трети Купянска, его центр уже находится под контролем российской армии.