В Харьковской области уничтожили крупное скопление боевиков ВСУ

На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении. Он отметил, что создание зоны безопасности идет по плану, а освобождение Волчанска — дело времени. Группировка «Запад» забрала почти две трети Купянска, его центр уже находится под контролем российской армии.