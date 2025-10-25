«В лесном массиве возле Светличного Харьковской области ударом РСЗО уничтожено крупное скопление личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Противник потерял до взвода живой силы убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники.
На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении. Он отметил, что создание зоны безопасности идет по плану, а освобождение Волчанска — дело времени. Группировка «Запад» забрала почти две трети Купянска, его центр уже находится под контролем российской армии.