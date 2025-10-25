Ричмонд
Бочаров: пожар на подстанции ЛЭП после атаки БпЛА оперативно потушен

В массовой атаке беспилотников в ночь на субботу поврежден частный дом, но никто не пострадал.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В ночь на субботу 25 октября силы Минобороны вновь отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов вражеских сил, сообщает администрация Волгоградской области.

По информации главы региона Андрея Бочарова падение обломков привело к возгоранию на подстанции линии электропередач Балашовская в Новониколаеском районе. Его оперативно ликвидировали экстренные службы региона.

«В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение. Пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.

Опасность в воздушном пространстве региона была объявлена около половины пятого часа утра. К семи часам утра ограничения полетов привели к задержке трех рейсов в международном аэропорту Сталинрад. Своего вылета в Шереметьево вынуждены ждать пассажиры авиакомпании «Россия». Кроме того, уже известно о том, что в областной центр с задержкой прибудут рейсы той же «России» и «Победы».

