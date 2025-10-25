В Кунгуре 25 октября откроют «Сквер воинам СВО»

В Кунгуре 25 октября на ул. Карла Маркса, 45 пройдет торжественное открытие мемориала погибшим участникам специальной военной операции. В создании «Сквера воинам СВО» активное участие приняла инициативная группа из жен и матерей погибших героев.
Центральной частью нового сквера стала скульптура «Солдаты». Рядом с ней разместили две гранитные плиты и интерактивную доску с информацией о погибших земляках.
«Сквер станет символом памяти и уважения к тем, кто отдал свои жизни и проявил героизм в защите Родины», — отметили в администрации Кунгурского округа.
Накануне окружные власти провели церемонию вручения государственных наград участникам СВО. «Орден Мужества» вручили Александру Безгансу, медаль Жукова — Вадиму Лукиянову, медали «За воинскую доблесть в специальной военной операции» — Руслану Ахметову, Андрею Малькову, Евгению Бабушкину, Александру Бушуеву, Павлу Соколову и Александру Мельникову.
Торжественное открытие «Сквера воинам СВО» начнется в 12:00. В администрации округа сообщили, с 11:00 до 13:00 в Кунгуре временно ограничат движение всех видов транспорта на участке ул. Карла Маркса от ул. Мамонтова до ул. Просвещения.