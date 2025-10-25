Силы ПВО ночью сбили 121 украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали:
- 20 БПЛА — в Ростовской области;
- 19 — в Волгоградской;
- 17 — в Брянской;
- 12 — в Калужской;
- 11 — в Смоленской;
- по 9 — в Белгородской области и Московском регионе;
- по 8 — в Воронежской и Ленинградской областях;
- по 2 — в Новгородской, Рязанской и Тамбовской;
- по одному — в Тверской и Тульской.
ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше