Силы ПВО ночью сбили 121 украинский БПЛА

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские силы ПВО ночью сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами РФ, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали:

  • 20 БПЛА — в Ростовской области;
  • 19 — в Волгоградской;
  • 17 — в Брянской;
  • 12 — в Калужской;
  • 11 — в Смоленской;
  • по 9 — в Белгородской области и Московском регионе;
  • по 8 — в Воронежской и Ленинградской областях;
  • по 2 — в Новгородской, Рязанской и Тамбовской;
  • по одному — в Тверской и Тульской.

ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

