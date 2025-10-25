Силы ПВО за ночь 25 октября сбили 121 украинский беспилотник над РФ

Силы ПВО за ночь 25 октября сбили 121 украинский беспилотник над разными регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны в своем официальном Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что больше всего беспилотников было сбито над территорией Ростовской области — 20 вражеских БПЛА. 19 украинских дронов сбито над Волгоградской областью, а 17 над Брянской областью. Также беспилотники были уничтожены над Калужской, Смоленской, Белгородскими областями, Московским регионом, кроме того дроны замечены и перехвачены над Воронежской, Рязанской, Новгородской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.
Ранее KP.RU сообщил, что в ночь на 24 октября 2025 года под территорией РФ было уничтожено 111 беспилотников над разными регионами России.