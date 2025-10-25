Алаудинов: Все больше бойцов ВСУ будут переходить на сторону России

Параллельно с этим генерал отметил, что в рядах ВСУ резко сократилась численность иностранных наемников. Алаудинов уточнил, что основная группировка наемников была сосредоточена на курском направлении, где противник планировал масштабную операцию. Однако большая часть этих боевиков из западных стран, включая Германию, Польшу, Великобританию, США и Францию, была ликвидирована российскими военнослужащими.