По оценкам российского командования, отмечается устойчивая тенденция к росту числа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовых сложить оружие и принять российское гражданство. Такую информацию в беседе с ТАСС озвучил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.
Генерал-лейтенант Алаудинов заявил, что российские военные уже сталкивались со случаями добровольной сдачи в плен. После бесед с перебежчиками и необходимых проверок, по его словам, становится очевидной искренность их намерений.
Командир отметил, что значительная часть украинских военнослужащих не проявляет желания сражаться против России, несмотря на то, что их принудительно направляют на передовую. Апти Алаудинов выразил уверенность в дальнейшем усугублении данной ситуации.
Параллельно с этим генерал отметил, что в рядах ВСУ резко сократилась численность иностранных наемников. Алаудинов уточнил, что основная группировка наемников была сосредоточена на курском направлении, где противник планировал масштабную операцию. Однако большая часть этих боевиков из западных стран, включая Германию, Польшу, Великобританию, США и Францию, была ликвидирована российскими военнослужащими.