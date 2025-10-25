121 беспилотник сбили над Россией

Отмечается, что️ 20 БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией Ростовской области, 19 — над Волгоградской, 17 — над Брянской,️ 12 — над Калужской, 11 — над Смоленской областями,️ по девять дронов сбили над Белгородской областью и Московским регионом, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву; по 8 БПЛА перехвачены над территориями Воронежской и Ленинградской областей, по 2 БПЛА — над Новгородской, Рязанской и Тамбовской, по одному — над территориями Тверской и Тульской областей.