В СВО погибли Сергей Луканов и Роман Петухов из Очерского округа Прикамья

В Очерском округе в один день похоронят погибших участников СВО. Рядовые Луканов Сергей Евгеньевич и Петухов Роман Вячеславович погибли при исполнении воинского долга.
Сергей Луканов родился 21 июля 1965 года в поселке Павловский. После окончания поселковой школы учился в профучилище № 17 на токаря. Работал на Павловском машиностроительном заводе, создал семью, воспитывал детей.
Для прохождения военной службы заключил контракт с минобороны РФ. Погиб в зоне проведения СВО 17 февраля 2025 года.
Роман Петухов родился 27 марта 1979 года в Очере. В 1997 году окончил школу № 3. После срочной службы работал на Очерском машиностроительном заводе кузнецом и электрогазосварщиком. Вместе с супругой поднял на ноги сына и дочь.
В зоне СВО проходил службу по контракту с минобороны РФ. Погиб 8 апреля 2025 года.
Прощание с погибшими земляками проведут в один день, 27 октября: с Сергеем Лукановым — с 10:30 в Павловском Доме культуры, с Романом Петуховым — с 13:00 в Очерском центральном доме культуры.
Администрация Очерского муниципального округа приносит искренние соболезнования родственникам погибших героев, всем близким и друзьям наших солдат, скорбит и разделяет горечь утраты.