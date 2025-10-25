В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА

В субботу, 25 октября, в Самарской области была объявлена опасность атаки беспилотников.
Экстренное сообщение от ГУ МЧС России по региону поступило жителям области в 6 утра. Спасатели призывают граждан быть внимательными и соблюдать правила безопасности.
В случае обнаружения частей беспилотника после атаки необходимо немедленно покинуть место происшествия и сообщить об этом по номеру 112.
