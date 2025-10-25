По данным российских силовых структур, в Харьковской области было ликвидировано крупное скопление военнослужащих Вооруженных сил Украины. Как пишет РИА Новости, удар из реактивных систем залпового огня был нанесен по лесному массиву в районе населенного пункта Светличное.
По информации собеседника агентства, в результате удара было уничтожено значительное количество личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Потери противника, по предварительным оценкам, составили до взвода живой силы убитыми и ранеными. Также были повреждены или уничтожены несколько единиц военной техники.
Тем временем на другом участке спецоперации, под Красноармейском в Донецкой Народной Республике, произошло другое значимое событие. Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной и 68-й отдельной егерской бригад ВСУ сложили оружие и сдались в плен.
Украинские военные на условиях анонимности сообщили агентству, что при попытке эвакуации с линии боевых действий их позиции пытались атаковать беспилотники ВСУ, создавая помехи для безопасного перемещения. Несмотря на это, все сдавшиеся военнослужащие в настоящее время находятся в безопасности и им предоставляется необходимая помощь.