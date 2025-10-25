В Харьковской области уничтожено крупное скопление 22-й бригады ВСУ

Украинские военные на условиях анонимности сообщили агентству, что при попытке эвакуации с линии боевых действий их позиции пытались атаковать беспилотники ВСУ, создавая помехи для безопасного перемещения. Несмотря на это, все сдавшиеся военнослужащие в настоящее время находятся в безопасности и им предоставляется необходимая помощь.