Герасимов отметил успехи группировки «Центр» в освобождении ДНР

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой «Центр» под Красноармейском, сообщило Минобороны.

«Начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск “Центр”, отметив успехи в освобождении Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Герасимов побывал на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и подразделений морской пехоты. Там он заслушал доклады командующего армией, командиров и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зоне ответственности «Центра».

В завершении работы начальник Генштаба поставил задачи на дальнейшие действия.