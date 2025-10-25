Герасимов отметил успехи группировки «Центр» в освобождении ДНР

«Начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск “Центр”, отметив успехи в освобождении Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.
Герасимов побывал на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и подразделений морской пехоты. Там он заслушал доклады командующего армией, командиров и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зоне ответственности «Центра».
В завершении работы начальник Генштаба поставил задачи на дальнейшие действия.