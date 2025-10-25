Ричмонд
Нижегородский писатель Прилепин рассчитывает попасть на фронт в ноябре

Нижегородский писатель и общественный деятель Захар Прилепин рассчитывает попасть на фронт в ноябре.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородский писатель и общественный деятель Захар Прилепин рассчитывает попасть на фронт в ноябре. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Новый контракт с военным ведомством на данный момент уже подписан. В ноябре Захар Прилепин рассчитывает попасть в подразделение.

«Я просто ехал в машине, смотрел в окно и думал: “Да нет, я заключу контракт через три дня”. Вот и все, вот и заключил. Решение не эмоциональное, оно просто происходит как-то вот, у меня щелкнуло в голове, я понял, что мне надо», — рассказал Захар Прилепин (цитата по ТАСС).

Напомним, нижегородскому писателю Прилепину вернули машину, в которой его хотели взорвать.

