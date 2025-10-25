Восемь дронов сбито над Воронежской областью во время ночной атаки

Над Воронежской областью в ночь с 24 на 25 октября силами противовоздушной обороны было уничтожено 8 беспилотников самолетного типа. Это следует из сводки Министерства обороны РФ о масштабном отражении атаки ВСУ, в ходе которой над территорией России перехвачен 121 БПЛА.
Воронежская область вошла в число регионов, подвергшихся наиболее массированному удару с воздуха. 8 БПЛА были уничтожены над территорией региона. По количеству сбитых дронов область опередила Тамбовскую (2 БПЛА) и Тульскую (1 БПЛА) области.
Наибольшее количество перехваченных целей зафиксировано в: Ростовской области — 20 БПЛА, Волгоградской — 19 БПЛА, Брянской — 17 БПЛА, Калужской — 12 БПЛА, Смоленской — 11 БПЛА.
Как отмечается в сводке, российская армия в ответ на атаки наносит высокоточные удары с воздуха, моря и суши. Целями становятся исключительно военные объекты и предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса.
Информация основана на официальной сводке Министерства обороны РФ.