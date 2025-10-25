Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь дронов сбито над Воронежской областью во время ночной атаки

Системы ПВО перехватили 121 украинский беспилотник над Россией.

Источник: Комсомольская правда

Над Воронежской областью в ночь с 24 на 25 октября силами противовоздушной обороны было уничтожено 8 беспилотников самолетного типа. Это следует из сводки Министерства обороны РФ о масштабном отражении атаки ВСУ, в ходе которой над территорией России перехвачен 121 БПЛА.

Воронежская область вошла в число регионов, подвергшихся наиболее массированному удару с воздуха. 8 БПЛА были уничтожены над территорией региона. По количеству сбитых дронов область опередила Тамбовскую (2 БПЛА) и Тульскую (1 БПЛА) области.

Наибольшее количество перехваченных целей зафиксировано в: Ростовской области — 20 БПЛА, Волгоградской — 19 БПЛА, Брянской — 17 БПЛА, Калужской — 12 БПЛА, Смоленской — 11 БПЛА.

Как отмечается в сводке, российская армия в ответ на атаки наносит высокоточные удары с воздуха, моря и суши. Целями становятся исключительно военные объекты и предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса.

—-

Информация основана на официальной сводке Министерства обороны РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше