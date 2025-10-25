ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища

«В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину», — написал он.
Если это произойдет, то возможно подтопление поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких населенных пунктов. В результате ЧП затронет около тысячи человек, добавил он.
Власти начали предлагать выезд в пункты временного размещения в Белгороде жителям, которым может грозить затопление и нет возможности другого расселения:
в селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический;в Новой Таволжанке — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова;в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.