Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину», — написал он.

Если это произойдет, то возможно подтопление поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких населенных пунктов. В результате ЧП затронет около тысячи человек, добавил он.

Власти начали предлагать выезд в пункты временного размещения в Белгороде жителям, которым может грозить затопление и нет возможности другого расселения:

в селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический;в Новой Таволжанке — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова;в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры.

ВСУ ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.