ВС России поразили пусковую установку комплекса «Нептун»

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса “Нептун”, нанесено поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах», — говорится в сообщении министерства.
