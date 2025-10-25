Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Новая Сечь, Кондратовка, Корчаковка, Гнилица и Рогозное Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Ветеринарное Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии западного производства и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и восемь складов материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.