Российские военные нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами нанесен групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу», — говорится в сводке.
Министерство уточнило, что армия выполнила задачу и поразила все цели.
Войска использовали для удара высокоточное оружие большой дальности наземного базирования и беспилотники.
Также авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия атаковали:
- пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового комплекса «Нептун»;
- пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников;цеха по производству БПЛА.
Средства ПВО за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы и 281 беспилотник.